Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Меня глубоко опечалила новость о гибели военнослужащих и большом количестве раненых в результате взрыва возле города Тараз братской республики Казахстан.

Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем раненым желаю скорейшего исцеления", - говорится в тексте соболезнования.