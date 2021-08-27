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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву
Происшествия
27 августа 2021 г. 17:28
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования казахстанскому коллеге

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Меня глубоко опечалила новость о гибели военнослужащих и большом количестве раненых в результате взрыва возле города Тараз братской республики Казахстан.

Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем раненым желаю скорейшего исцеления", - говорится в тексте соболезнования.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov extends condolences to his Kazakh counterpart
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov qazaxıstanlı həmkarına başsağlığı verib

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