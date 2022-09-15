О нас

Закир Гасанов дал поручение в связи с жалобой брата шехида, ведется разбирательство

Закир Гасанов дал поручение в связи с жалобой брата шехида, ведется разбирательство 15 сентября в Министерстве обороны состоялась встреча с Сананом Ахмедовым - братом прапорщика Азербайджанской армии Ахмедова Сабухи Фуад оглу, ставшего шехидом в боестолкновениях в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.
Происшествия
15 сентября 2022 г. 12:19
Закир Гасанов дал поручение в связи с жалобой брата шехида, ведется разбирательство

15 сентября в Министерстве обороны состоялась встреча с Сананом Ахмедовым - братом прапорщика Азербайджанской армии Ахмедова Сабухи Фуад оглу, ставшего шехидом в боестолкновениях в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве.

"С Сананом Ахмедовым была проведена беседа на беспокоящую его тему. По поручению министра обороны в настоящее время проводится разбирательство по вопросу. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в министерстве.

Отметим, что в соцсетях распространилась жалоба Санана Ахмедова о том, что его погибший брат в свое время заплатил 6 тыс. манатов для принятия в воинскую часть коммандос.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov şəhid qardaşının şikayəti ilə bağlı tapşırıq verib, araşdırma aparılır

Самое важное

В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
14 сентября 2022 г. 18:22
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
14 сентября 2022 г. 16:20
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
14 сентября 2022 г. 15:13
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
14 сентября 2022 г. 14:15
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
14 сентября 2022 г. 13:11
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
14 сентября 2022 г. 10:32
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне
14 сентября 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi