Закир Гасанов дал поручение в связи с жалобой брата шехида, ведется разбирательство

15 сентября в Министерстве обороны состоялась встреча с Сананом Ахмедовым - братом прапорщика Азербайджанской армии Ахмедова Сабухи Фуад оглу, ставшего шехидом в боестолкновениях в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

15 сентября в Министерстве обороны состоялась встреча с Сананом Ахмедовым - братом прапорщика Азербайджанской армии Ахмедова Сабухи Фуад оглу, ставшего шехидом в боестолкновениях в результате широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве.

"С Сананом Ахмедовым была проведена беседа на беспокоящую его тему. По поручению министра обороны в настоящее время проводится разбирательство по вопросу. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в министерстве.

Отметим, что в соцсетях распространилась жалоба Санана Ахмедова о том, что его погибший брат в свое время заплатил 6 тыс. манатов для принятия в воинскую часть коммандос.