Закир Гаралов: За последний год в Главное управление по борьбе с коррупцией поступило более 8 тысяч обращений

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "За последний год в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре поступило 8604 обращения от граждан. Из них 4102 - заявления и жалобы, 4502 - обращения, принятые Центром связи "горячей линии - 161".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье генпрокурора, государственного советника юстиции 1-го класса Закира Гаралова.

Генпрокурор отметил, что из поступивших на Центр связи "горячая линия - 161" обращений по 306, относящимся к полномочиям прокуратуры, в главном управлении и других структурах прокуратуры были проведены расследования, по 15 из них были возбуждены уголовные дела и проведено следствие.

В этот период в Главном управлении по борьбе с коррупцией из 279 обращений, рассмотренных как материалы криминального характера, по 193 материалам было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного дела и проведено следствие.