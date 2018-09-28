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    Закир Гаралов: В связи с событиями в Гяндже 77 человек привлечены к уголовной ответственности, 11 объявлены в розыск

    © Report

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Определен полный круг лиц, совершивших теракт против главы Исполнительной власти города Гянджи и затем поддерживающих этот террористический акт. На сегодняшний день 77 человек были привлечены к уголовной ответственности. Соответствующими решениями судов они были арестованы, 11 человек объявлены в розыск".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

    По его словам, находившиеся в розыске двое лиц были задержаны и доставлены в страну: "Выявлено местонахождение некоторые преступников, проводятся серьезные мероприятия по их экстрадиции. Следствие также определило организаторов и провокаторов этого теракта. В этом вопросе никто не избежит ответственности. Считаем, что к концу года уголовное дело завершится".

    Напомним, что 17 августа Генпрокуратура, министерство внутренних дел и Служба госбезопасности выступили с совместным заявлением в связи с событиями в Гяндже. В заявлении говорилось, что возбуждено уголовное дело и проводится расследование в связи с совершенным 3 июля этого года и заранее спланированным террористическим актом против главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, актом применения силы против двух сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности, и их убийства 10 июля этого года в Гяндже группой радикально настроенных лиц религиозной направленности, учинивших массовые беспорядки в поддержку этого террористического акта, и по другим фактам.

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