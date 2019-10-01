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Закир Гаралов: Рассматривается обращение глав НПО в отношении Фуада Гахраманлы

Закир Гаралов: Рассматривается обращение глав НПО в отношении Фуада Га
© Report / Elchin Murad

"Некоторые неправительственные организации, отстаивающие права женщин и детей, обратились в Генпрокуратуру с просьбой привлечь бывшего заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы к уголовной ответственности за насилие и мучения над своей семьей, и нанесенными им тяжкими травмами".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов. 

По его словам, данное обращение в настоящее время находится на рассмотрении в Генпрокуратуре: "Безусловно, мы должны, в первую очередь, изучить официальную позицию пострадавших - жены и дочери, после чего будет принято решение в рамках закона".

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