Закир Гаралов: Рассматривается обращение глав НПО в отношении Фуада Гахраманлы

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"Некоторые неправительственные организации, отстаивающие права женщин и детей, обратились в Генпрокуратуру с просьбой привлечь бывшего заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы к уголовной ответственности за насилие и мучения над своей семьей, и нанесенными им тяжкими травмами".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По его словам, данное обращение в настоящее время находится на рассмотрении в Генпрокуратуре: "Безусловно, мы должны, в первую очередь, изучить официальную позицию пострадавших - жены и дочери, после чего будет принято решение в рамках закона".