Закир Гаралов: Органами внутренних дел и прокуратуры раскрыты 188 оставшихся с предыдущих лет преступлений

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В результате усиления профилактической работы и постоянного контроля над криминогенной ситуацией положительные тенденции в динамике преступлений еще больше усилились за 6 месяцев этого года, количество преступлений сократилось на 3,4%, в том числе тяжкие и особо тяжкие виды - 28,6%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 2,9%, преступления против собственности – 14%, среди них воровство - 7,1%, грабеж - 12,7, ДТП – 5%, количество погибших в авариях - 1,3, пострадавших - 8,3%.

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов во время доклада на расширенном оперативном совещании.

Он сказал, что в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий раскрываемость преступлений улучшилась и составила 86,4%. В том числе по сравнению с 6 месяцами 2017 года раскрываемость тяжкие и особо тяжких преступлений выросла на 2,1%, раскрываемость преступлений против личности - 0,6%, раскрываемость попыток убийства - 1,8%, раскрываемость квартирных краж - 2,6% и раскрываемость преступлений против автотранспорта - 12,8%.

В результате совместных продолжающихся следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий органов внутренних дел и прокуратуры раскрыты 188 оставшихся с предыдущих лет преступлений.