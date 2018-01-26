Закир Гаралов обратился к генпрокурору России в связи с гибелью журналистки Ульвии Шамильгызы

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Генпрокурор Азербайджанской Республики Закир Гаралов обратился к генпрокурору Российской Федерации Юрию Чайке в связи с гибелью в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Астрахань гражданки Азербайджана, журналистки Ульвии Шамильгызы.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в обращении говорится, что смерть в результате наезда автомобиля на переходящую дорогу 23 января 2018 года в городе Астрахань РФ У.Шамильгызы вызвала большой резонанс в обществе.

В то же время выражена уверенность, что следственным управлением МВД РФ по Астраханской области в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и нормами международного права по данному факту будет проведено полное, всестороннее и объективное расследование, деяниям виновного будет дана правовая оценка.