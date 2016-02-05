​Закир Гаралов: "Дело МНБ" расследуется по 130-ти эпизодам

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ "Дело МНБ" расследуется по 130-ти эпизодам. 65 человек, права которых были нарушены в результате преступных действий, признаны пострадавшими.

Как сообщает Report, об этом заявил генпрокурор Закир Гаралов на прошедшем 5 февраля в Генпрокуратуре расширенном заседании коллегии, посвященном проведенным органами прокуратуры в 2015 году работам и предстоящим задачам. На заседании принимали участие городские, районные и территориальные военные прокуроры, руководители Центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, Прокуратуры Нахчыванской АР, Военной прокуратуры Нахчыванской АР и Прокуратуры города Баку.

Выступивший З.Гаралов заявил о возбуждении Генпрокуратурой 17 октября 2015 года уголовного дела в связи с незаконным вмешательством в деятельность предпринимательских субъектов в соответствующих структурах МНБ, прослушивании телефонных разговоров путем нарушения требований законодательства об оперативно-розыскной деятельности. По делу 22 человека привлечены в качестве обвиняемых лиц. В отношении 20 из них принята мера пресечения в виде ареста, у одного человека взята подписка о невыезде. В отношении еще одного человека избрана мера пресечения в виде ареста и он объявлен в розыск.

В настоящее время занимаются полным и объективным расследованием поступивших обращений и принимаются необходимые меры для восстановления нарушенных прав пострадавших.