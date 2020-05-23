Захвативший банк в центре Москвы утверждает, что здание заминировано

Злоумышленник, захвативший здание "Альфа-банка" в центре Москвы утверждает, что здание заминировано.

Как передает Report, об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. "Только что спецназ провел штурм здания "Альфа-банка" и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", - сообщил собеседник агентства.

Информацию о том, что злоумышленник задержан, позднее подтвердил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

По данным источника, задержанный находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу. Также отмечается, что пострадавших при штурме нет.

"На службу "02" поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время, как отметили в главке, на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, экстренные службы оцепили место происшествия. Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляной вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто.