Правоохранители привлекли к ответственности 14 человек за загрязнение побережья Каспия

Правоохранительные органы в Азербайджане привлекли к ответственности 14 человек за загрязнение побережья Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, нарушения были зафиксированы в ходе очередных рейдов на прибрежных территориях Гарадагского, Хатаинского, Хазарского и Бинагадинского районов Баку, а также Хачмазского района.

Были выявлены случаи сброса бытовых отходов вне установленных мест, незаконного сброса питьевой, хозяйственно-бытовой, технической и сточной воды, а также курения в запрещенных местах.

В результате сотрудники полиции приняли меры в отношении 14 нарушителей: 10 - за выброс мусора вне контейнеров, 3 - за незаконный сброс жидких отходов и 1 - за курение в запрещённом месте.