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Задержаны вырубавшие леса в Гирканском национальном парке члены банды

Задержаны вырубавшие леса в Гирканском национальном парке члены банды Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью с участием специалистов Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели операцию, в ходе которой были задержаны члены банды, вырубавшие деревья в
Происшествия
17 октября 2022 г. 10:02
Задержаны вырубавшие леса в Гирканском национальном парке члены банды

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью с участием специалистов Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели операцию, в ходе которой были задержаны члены банды, вырубавшие деревья в Гирканском национальном парке.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Главном управлении было проведено расследование на основе поступившей информации о массовой вырубке лесов организованной группой во главе с Анаром Ибрагимовым, Рамином Гафаровым, Расифом Агаевым.

В ходе следствия также выяснилось, что к вырубке лесов были привлечены Алим Алиев, Эмин Садыхов, Рагим Рагимов, Ниямеддин Набиев и Рамин Ибадов. Все члены группы задержаны.

Вырубленные деревья члены банды доставляли в цех, где обрабатывали и затем реализовывали. В цехе были обнаружены и изъяты незаконно продаваемые древесина, дрова и другие вещественные доказательства.

Из-за преступных деяний членов банды лесному массиву нанесен урон в крупном размере.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, следственные действия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Hirkan” Milli Parkında ağacları kütləvi şəkildə kəsən dəstə üzvlərinə qarşı əməliyyat keçirilib

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