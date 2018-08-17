Задержаны укравшие из дома стоматолога в Товузе крупную сумму денег и ювелирные украшения

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Задержаны грабители, укравшие из дома в Товузском районе крупную сумму денег и ювелирные украшения.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Товузского района были задержаны житель села Ашагы Ойсюзлю Талех Джафаров и житель города, ранее судимый Орхан Гусейнли, подозреваемые в краже 14 августа из дома на территории района 6000 долларов, 200 евро, 680 манатов и ювелирных украшений на 15000 манатов.

Отметим, что ограбление было совершено в доме сельского стоматолога Ильхама Алекперова.