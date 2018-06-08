Задержаны укравшие 70 000 долларов из дома жителя Баку

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 7-го отделения полиции Бинагадинского РУП задержаны жители Агдамского района Эльгюн Юсифов, Эльшад Намазов и житель Кельбаджарского района Роял Сабирли, подозреваемые в краже из дома жителя Баку Шамиля Ширинова в январе этого года 70 000 долларов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в ходе расследований выяснилось, что член преступной группировки Э.Юсифов знал, что в доме потерпевшего имеется крупная сумма денег.

По его предложению Р.Сабирли проник в дом и украл деньги. Члены группировки поделили "выручку" между собой. В своих показаниях задержанные признались в содеянном.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК. Необходимые оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.