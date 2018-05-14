Задержаны убившие в Сумгайыте таксиста из-за 19 манатов

Bakı. 14 may. REPORT.AZ/ В результате профессиональных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, осуществленных сотрудниками внутренних дел и прокуратуры страны, было раскрыто совершенное в Сумгайыте убийство.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

8 мая в Сумгайытское городское управление полиции поступила информация о неизвестном лице с многочисленными ножевыми ранениями, находящемся за рулем автомобиля марки "Мерседес" на территории села Г.З.Тагиева в Сумгайыте. На месте преступления незамедлительно был произведен осмотр с участием руководства управления полиции и городской прокуратуры, были проведены следственные мероприятия, сняты отпечатки пальцев и установлена личность убитого водителя "Мерседеса". Им оказался житель столицы Айдын Шихалиев.

В результате проведенных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления житель Баку Пярвиз Мамедов, проживающий в Сумгайыте Рагим Гусейнов и житель Шамкирского района Шамиль Байрамов.

По факту в Сумгайытской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Не исключено, что подозреваемые участвовали и в других преступлениях.