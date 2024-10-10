Задержаны шесть иностранцев при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана

На служебной территории пограничных отрядов "Шамкир", "Худат" и "Нахчыван" задержаны 6 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.
Как сообщает Report, информацию распространила Государственная пограничная служба.
Среди задержанных 1 гражданин Ирана, 2 - Алжира, 2 - Пакистана, 1- Сирии.
Установлено, что задержанные лица намеревались нелегально перебраться в европейские страны.
По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению канала нелегальной миграции.