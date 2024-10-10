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Задержаны шесть иностранцев при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана

Задержаны шесть иностранцев при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана На служебной территории пограничных отрядов "Шамкир", "Худат" и "Нахчыван" задержаны 6 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.
Происшествия
10 октября 2024 г. 12:48
Задержаны шесть иностранцев при попытке незаконно пересечь границу Азербайджана

На служебной территории пограничных отрядов "Шамкир", "Худат" и "Нахчыван" задержаны 6 иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространила Государственная пограничная служба.

Среди задержанных 1 гражданин Ирана, 2 - Алжира, 2 - Пакистана, 1- Сирии.

Установлено, что задержанные лица намеревались нелегально перебраться в европейские страны.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению канала нелегальной миграции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan sərhədlərini pozan altı əcnəbi saxlanılıb

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