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Задержаны шесть человек, пытавшихся нарушить азербайджанскую границу

Задержаны шесть человек, пытавшихся нарушить азербайджанскую границу 31 мая около 03:10 в районе пограничной заставы, расположенной на территории села Садыглы Агстафинского района Азербайджана, пограничным нарядом были выявлены признаки нарушения государственной границы в направлении Грузии.
Происшествия
31 мая 2022 г. 16:45
Задержаны шесть человек, пытавшихся нарушить азербайджанскую границу

31 мая около 03:10 в районе пограничной заставы, расположенной на территории села Садыглы Агстафинского района Азербайджана, пограничным нарядом были выявлены признаки нарушения государственной границы в направлении Грузии.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, в результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан Азербайджана, пять из которых несовершеннолетние, пытавшиеся нарушить государственную границу.

В ходе расследования было установлено, что они пытались незаконно пересечь госграницу в целях попрошайничества на территории Грузии.

Государственной пограничной службой совместно с соответствующими государственными органами продолжаются мероприятия по пресечению попыток нарушения государственной границы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sərhədini pozmağa cəhd edən 6 nəfər saxlanılıb, 5-i azyaşlıdır

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