О нас
Report Georgia
Аудио новости

Задержаны рыболовы-браконьеры

Задержаны рыболовы-браконьеры В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте с целью предотвращения случаев незаконной ловли рыб, задержаны рыболовы-браконьеры на побережье
Происшествия
28 июля 2021 г. 13:32
Задержаны рыболовы-браконьеры

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте с целью предотвращения случаев незаконной ловли рыб, задержаны рыболовы-браконьеры на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт, в Мингячевирском водохранилище и реке Кура.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, разбирательство выявило, что браконьерами являются житель Сальянского района Акбер Садыгов, жители Газахского района – Айдын Мехдиев и Намик Зейналов.

По факту в отношении правонарушителей составлен протокол и приняты законные меры.

Житель села Джар Загатальского района Эльчин Шабанов был оштрафован за попытку незаконной ловли рыбы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz ov edən şəxslər cəzalandırılıb

Экслюзивные новости

Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi