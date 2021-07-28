Задержаны рыболовы-браконьеры

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте с целью предотвращения случаев незаконной ловли рыб, задержаны рыболовы-браконьеры на побережье

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте с целью предотвращения случаев незаконной ловли рыб, задержаны рыболовы-браконьеры на побережье Каспийского моря в городе Сумгайыт, в Мингячевирском водохранилище и реке Кура.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, разбирательство выявило, что браконьерами являются житель Сальянского района Акбер Садыгов, жители Газахского района – Айдын Мехдиев и Намик Зейналов.

По факту в отношении правонарушителей составлен протокол и приняты законные меры.

Житель села Джар Загатальского района Эльчин Шабанов был оштрафован за попытку незаконной ловли рыбы.