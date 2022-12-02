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Задержаны пытавшиеся украсть перила пешеходного перехода

Задержаны пытавшиеся украсть перила пешеходного перехода Задержаны пытавшиеся вырезать и украсть металлические перила надземного пешеходного перехода.
Происшествия
2 декабря 2022 г. 11:05
Задержаны пытавшиеся украсть перила пешеходного перехода

Задержаны пытавшиеся вырезать и украсть металлические перила надземного пешеходного перехода.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

Сообщается, что 1 декабря в районе 22 часов двое пытавшихся вырезать и украсть декоративные металлические конструкции надземного пешеходного перехода на автодороге Баку-Сумгайыт были задержаны несущими на территории службу сотрудниками Бинагадинского районного охранного управления.

Установлено, что ими являются житель Физулинского района Адам Шюкюров и житель города Ширван Магеррам Сафаров. Задержанные были переданы в 6-й отдел полиции Бинагадинского РУП.

Ведется разбирательство.

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