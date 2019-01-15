Задержаны пытавшиеся совершить кражу на территории мавзолея "Низами"

15 января, 2019 12:53

https://report.az/storage/news/49cfc6950c3918313a8335ac08daf37c/84fa68ae-1a03-4f25-931a-c86cb64b0113_292.jpg Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Благодаря оперативности сотрудников полиции, в Гяндже с поличным задержали лиц, пытавшихся совершить кражу. Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 13 января около 21:00 сотрудниками Гянджинского регионального охранного управления были задержаны жители Гедабекского района Эльяз Аббасов и Эльмеддин Аббасов, пытавшиеся украсть часть металлической трубы артезианского колодца на территории мавзолея "Низами". Злоумышленники переданы в Кяпязское РУП. Ведется расследование.

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