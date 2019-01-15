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    Задержаны пытавшиеся совершить кражу на территории мавзолея "Низами"

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Благодаря оперативности сотрудников полиции, в Гяндже с поличным задержали лиц, пытавшихся совершить кражу. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 13 января около 21:00 сотрудниками Гянджинского регионального охранного управления были задержаны жители Гедабекского района Эльяз Аббасов и Эльмеддин Аббасов, пытавшиеся украсть часть металлической трубы артезианского колодца на территории мавзолея "Низами".   

    Злоумышленники переданы в Кяпязское РУП. 

    Ведется расследование. 

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