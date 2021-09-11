Задержаны пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, 9 сентября сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции задержали Натика Гумбатова, Марифа, Афтандила и Анара Исмаиловых, которые пытались незаконно проникнуть на освобожденные территории. Задержанных доставили в отделение полиции, где им разъяснили, что мины и взрывчатые вещества представляют серьезную опасность для их жизни.

В отношении этих лиц составлены протоколы об административном проступке и направлены для рассмотрения в районный суд.