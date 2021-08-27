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Задержаны пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП

Задержаны пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).
Происшествия
27 августа 2021 г. 16:43
Задержаны пытавшиеся проникнуть в Кяльбаджар в обход КПП
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Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают принимать меры по пресечению попыток проникновения на освобожденные от оккупации и не полностью очищенные от мин и боеприпасов территории в обход контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 23 августа сотрудники Кяльбаджарского районного отдела полиции задержали Бахрама Ахмедли, Рафи Мамедова, Габиля Ахмедова, Джейхуна Мамедова и Аждара Ахмедова, которые попытались незаконно проникнуть на освобожденные территории. Задержанных доставили в отделение полиции, где им разъяснили, что мины и взрывчатые вещества представляют серьезную опасность для их жизни.

В отношении этих лиц составлены протоколы об административном проступке и направлены для рассмотрения в районный суд.

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