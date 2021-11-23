Задержаны пытавшиеся в обход КПП проникнуть в Агдам

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции задержали грузовой и легковой автомобили, которые пытались проникнуть на освобожденные территории в обход контрольно-пропускных пунктов, установленных на территории района.

Сотрудники Агдамского районного отдела полиции задержали грузовой и легковой автомобили, которые пытались проникнуть на освобожденные территории в обход контрольно-пропускных пунктов, установленных на территории района.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, автомобили были выдворены с территории с соблюдением мер безопасности.

Были задержаны 6 человек – водитель автомобиля марки "Газель", житель Агджебединского района Раджи Мамедов, водитель автомобиля марки "ВАЗ-21011" Махир Мамедов и его пассажиры Эльмеддин Новрузов, Муталлим Мирзалыев, Интигам Велиев и Назим Мамедов.

Собранные в отношении этих лиц материалы были направлены для рассмотрения в районный суд. По решению суда, в соответствии с соответствующей статьей Кодекса об административных правонарушениях 5 человек приговорены к 25 суткам ареста. С учетом состояния здоровья Н.Мамедова он был оштрафован на 200 манатов.