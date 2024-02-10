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Задержаны пытавшиеся пересечь госграницу граждане Индии

Задержаны пытавшиеся пересечь госграницу граждане Индии В Азербайджане задержали двух иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
Происшествия
10 февраля 2024 г. 09:40
Задержаны пытавшиеся пересечь госграницу граждане Индии

В Азербайджане задержали двух иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Вечером 5 февраля на территории погранотряда "Загатала" Государственной пограничной службы задержаны граждане Индии Мохаммед Амин (1967 г.р.) и Дипак (1997 г.р), пытавшиеся пересечь госграницу в направлении Грузии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные официально прибыли в страну, однако планировали незаконно мигрировать.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət sərhədini pozmağa cəhd edən Hindistan vətəndaşları saxlanılıb

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