Задержаны пытавшиеся пересечь госграницу граждане Индии

В Азербайджане задержали двух иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

В Азербайджане задержали двух иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Вечером 5 февраля на территории погранотряда "Загатала" Государственной пограничной службы задержаны граждане Индии Мохаммед Амин (1967 г.р.) и Дипак (1997 г.р), пытавшиеся пересечь госграницу в направлении Грузии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные официально прибыли в страну, однако планировали незаконно мигрировать.

По факту ведется расследование.