Задержаны пытавшиеся пересечь госграницу граждане Индии

В Азербайджане задержали двух иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).
Вечером 5 февраля на территории погранотряда "Загатала" Государственной пограничной службы задержаны граждане Индии Мохаммед Амин (1967 г.р.) и Дипак (1997 г.р), пытавшиеся пересечь госграницу в направлении Грузии.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные официально прибыли в страну, однако планировали незаконно мигрировать.
По факту ведется расследование.