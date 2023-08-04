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Задержаны пытавшиеся совершить кражу из терминала в Баку

Задержаны пытавшиеся совершить кражу из терминала в Баку Задержаны люди, пытавшиеся совершить кражу из платежного терминала в Баку.
Происшествия
4 августа 2023 г. 11:18
Задержаны пытавшиеся совершить кражу из терминала в Баку

Задержаны подозреваемые, пытавшиеся совершить кражу из платежного терминала в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Главного управления полиции города Баку и 16-го отдела полиции Наримановского района, 30 июля были задержаны жители Баку 36-летний Рамал Мамедли и 31-летний Турал Ахмедов. Они пытались украсть деньги из платежного терминала, установленного в одном из пешеходных переходов района.

Ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ödəmə terminalından oğurluğa cəhd göstərən şəxslər saxlanılıb

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