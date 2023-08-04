Задержаны пытавшиеся совершить кражу из терминала в Баку

Задержаны люди, пытавшиеся совершить кражу из платежного терминала в Баку.

Задержаны подозреваемые, пытавшиеся совершить кражу из платежного терминала в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

В результате совместной операции, проведенной сотрудниками Главного управления полиции города Баку и 16-го отдела полиции Наримановского района, 30 июля были задержаны жители Баку 36-летний Рамал Мамедли и 31-летний Турал Ахмедов. Они пытались украсть деньги из платежного терминала, установленного в одном из пешеходных переходов района.

Ведется расследование.