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Задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные земли

Задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные земли Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск Азербайджана продолжают осуществлять меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, но не очищенные полностью от мин территории.
Происшествия
25 июня 2021 г. 13:48
Задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные земли

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск Азербайджана продолжают осуществлять меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, но не очищенные полностью от мин территории.

Как сообщили Report в МВД, 24 июня около 19:00 сотрудники Физулинского РОП во время контрольных мероприятий задержали при попытке въехать на освобожденные от оккупации территории автомобиль марки "ВАЗ-21011", за рулем которого сидел житель поселка Зобуджуг-2 С.Гулиев.

Водитель и его пассажиры – жители того же поселка Г.Сафаралиев и А.Махмудов были доставлены в отдел полиции. С ними были проведены профилактические беседы, сделано предупреждение, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни.

В отношении задержанных составлены протоколы по статье 535 Кодекса об административных правонарушениях и переданы в районный суд.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərə qanunsuz daxil olmaq istəyən şəxslər saxlanılıb

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