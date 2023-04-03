О нас

Задержаны пытавшиеся нелегально пересечь границу с Ираном

Задержаны пытавшиеся нелегально пересечь границу с Ираном Задержаны лица, пытавшиеся нелегально пересечь границу с Ираном.
Происшествия
3 апреля 2023 г. 14:45
Задержаны пытавшиеся нелегально пересечь границу с Ираном

Задержаны лица, пытавшиеся нелегально пересечь границу с Ираном.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

2 апреля в 06:20 на территории пограничной заставы Государственной пограничной службы “Горадиз”, расположенной близ села Шахсевен II Бейлаганского района Азербайджана, были задержаны житель Гейгельского района Пашаев Азер Сейфаддин оглы и Мурадов Эльнур манафага оглы, проживающий в районе Сальян.

Было установлено, что на место указанные лица прибыли на автомобиле Toyota Prius с госномером 99-DC-626 и тут их ожидали еще 4 соучастника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны водитель транспортного средства, пытавшийся скрыться с места происшествия, житель Джалилабадского района Шахмарлы Агиль Ялинхан оглы и житель Гёйгёльского района Кязимов Роял Ровшан оглы.

В 15:45 во время проведения оперативных мероприятий были задержаны житель Гейгельского района Аскеров Рафаил Магеррам оглу и житель Тертерского района Азимов Орхан Ильгар оглу, пытавшиеся скрыться и уйти от преследования пограничников.

Задержанные признали свою вину и заявили, что целью нарушения государственной границы был ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan qanunsuz şəkildə İrana keçmək istəyən şəxslər saxlanılıb

Самое читаемое

МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Hell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
ФотоHell Energy будет производить в Азербайджане алюминиевые банки для напитков
30 марта 2023 г. 15:07
Мерседес отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
"Мерседес" отзывает новые лимузины Maybach из-за проблем с герметичностью салона
2 апреля 2023 г. 11:38
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
Завтра в Москве пройдет встреча замглав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана
2 апреля 2023 г. 23:42
В Евлахе столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Евлахе столкнулись два автомобиля, есть погибший
3 апреля 2023 г. 14:45
В Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
ФотоВ Стамбуле в ДТП шесть человек погибли, трое получили ранения
27 марта 2023 г. 18:25
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
Президента Перу и ее предшественника заподозрили в отмывании денег
29 марта 2023 г. 09:51
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
Азербайджан и Казахстан - лидеры по сальдо внешней торговли среди ОТГ
29 марта 2023 г. 12:37
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
Глава МИД Азербайджана провел встречу с министром обороны Израиля
29 марта 2023 г. 15:44
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
Убыток ЦБ России в 2022 году взлетел почти в 30 раз
29 марта 2023 г. 20:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi