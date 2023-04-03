Задержаны пытавшиеся нелегально пересечь границу с Ираном

Задержаны лица, пытавшиеся нелегально пересечь границу с Ираном.

Задержаны лица, пытавшиеся нелегально пересечь границу с Ираном.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

2 апреля в 06:20 на территории пограничной заставы Государственной пограничной службы “Горадиз”, расположенной близ села Шахсевен II Бейлаганского района Азербайджана, были задержаны житель Гейгельского района Пашаев Азер Сейфаддин оглы и Мурадов Эльнур манафага оглы, проживающий в районе Сальян.

Было установлено, что на место указанные лица прибыли на автомобиле Toyota Prius с госномером 99-DC-626 и тут их ожидали еще 4 соучастника.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны водитель транспортного средства, пытавшийся скрыться с места происшествия, житель Джалилабадского района Шахмарлы Агиль Ялинхан оглы и житель Гёйгёльского района Кязимов Роял Ровшан оглы.

В 15:45 во время проведения оперативных мероприятий были задержаны житель Гейгельского района Аскеров Рафаил Магеррам оглу и житель Тертерского района Азимов Орхан Ильгар оглу, пытавшиеся скрыться и уйти от преследования пограничников.

Задержанные признали свою вину и заявили, что целью нарушения государственной границы был ввоз наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.