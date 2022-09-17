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Задержаны пытавшиеся нелегально перебраться из Азербайджана в Иран граждане Шри-Ланки

Задержаны пытавшиеся нелегально перебраться из Азербайджана в Иран граждане Шри-Ланки Задержаны граждане Шри-Ланки, пытавшиеся нелегально перебраться из Азербайджана в Иран.
Происшествия
17 сентября 2022 г. 13:00
Задержаны пытавшиеся нелегально перебраться из Азербайджана в Иран граждане Шри-Ланки

Задержаны граждане Шри-Ланки, пытавшиеся нелегально перебраться из Азербайджана в Иран.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

15 сентября в 08:50 на территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск ГПС, расположенной вблизи села Биринджи Шахсевян Бейлаганского района, при попытке пересечения госграницы Азербайджана в направлении Ирана были задержаны четверо граждан Шри-Ланки.

В ходе расследования было установлено, что они намеревались перебраться в одну из европейских стран, перейдя через госграницу Азербайджана в Иран, а оттуда в Турцию.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и обезвреживанию нелегального миграционного канала.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan İrana qanunsuz keçmək istəyən Şri-Lanka vətəndaşları saxlanılıb

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