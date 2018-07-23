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    Задержаны пятеро человек, заколовших жителя Баку колющим предметом

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе задержаны подозреваемые в умышленном убийстве.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в связи с информацией о госпитализации в больницу с территории поселка Нубар жителя Баку Фарида Гурбанова с колото-резаными ранами и смерти его в больнице 19 июля сотрудники органов полиции и прокуратуры предприняли незамедлительные шаги.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и переданы следствию подозреваемый в убийстве Ф.Гурбанова колющим предметом (амбуром) житель Баку Фахри Шахбазлы, а также другие участники происшествия Мисир Абдуллаев, Араз Гейдаров, Замик Гулиев и Эршад Исаев. 

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