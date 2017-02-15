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    В Баку задержаны пять человек за продажу доллара на “черном рынке”

    Главное управление продолжает соответствующее расследование

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел проводят целенаправленные и последовательные мероприятия, направленные на обеспечение стабильности и устойчивости финансовой системы страны, эффективной деятельности финансовых рынков, предотвращение проводимых отдельными лицами незаконных операций по обмену валюты.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью по поручению руководства МВД провели оперативно-розыскные мероприятия на основе полученной оперативной информации, а также распространенных в различных соцсетях и интернет-ресурсах видеоматериалов, в которых запечатлены кадры незаконных операций по обмену валюты на территории Бакинского железнодорожного вокзала.

    В результате задержаны жители столицы Сардар Мусаев, Исмаил Теййубов, Амираслан Алиев, Отай Фаталиев и Халил Иманов, занимающиеся незаконными операциями по обмену валюты на территории вокзала.

    У данных лиц изъяты национальные валюты различных стран в качестве материального доказательства.

    Главное управление продолжает соответствующее расследование в отношении данных лиц. 

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