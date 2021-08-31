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Задержаны продавцы поддельных паспортов COVID-19

Задержаны продавцы поддельных паспортов COVID-19 30 августа сотрудниками Ясамальского районного управления полиции были задержаны жители Баку Фикрет Шихиев, Эльдар Мирзоев и Ширин Ширалиев, подозреваемые в продаже поддельных паспортов COVID-19.
Происшествия
31 августа 2021 г. 12:45
Задержаны продавцы поддельных паспортов COVID-19

30 августа сотрудниками Ясамальского районного управления полиции были задержаны жители Баку Фикрет Шихиев, Эльдар Мирзоев и Ширин Ширалиев, подозреваемые в продаже поддельных паспортов COVID-19.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

На предварительном допросе задержанные признали, что за 225 манатов с человека разместили информацию о 40 гражданах в системе электронной регистрации e-tebib и тем самым продавали поддельные COVID-паспорта о вакцинации от коронавируса.

При досмотре автомобиля марки Mercedes, принадлежащего Ф.Шихиеву, были обнаружены и изъяты паспорт COVID-19 с двумя дозами вакцины на имя одного гражданина, копии удостоверений личности 30 человек с указанными мобильными номерами и банковские карты.

В настоящее время по факту сотрудниками районного управления полиции и прокуратуры продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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