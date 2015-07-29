Задержаны преступники, взломавшие кассы около 20-ти терминалов "Milli Ön" - ФОТО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Были выявлены новые преступные действия Амида Алиева, Нихада Багиева и Эльмара Мамедова, задержанных сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП за ограбление терминала "Milli Ön".
Как сообщает Report, в результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что они украли из магазина Бабалара Сулейманова в Гарадагском районе и установленного в поселке Гобустан терминала "Milli Ön" в общей сложности 3590 манатов.
При даче показаний задержанные признались, что на их совести около 20-ти взломов терминалов "Milli Ön" в различных точках Баку и Сумгайыта.
В отношении членов преступной группы в Ясамальском РУП возбуждено уголовное дело.
Оперативно-следственные действия продолжаются. Не исключается пополнение списка совершенных ими преступлений.
Отметим, что грабители были задержаны при дележе "выручки" из кассы аппарата "Milli Ön" на территории Ясамальского района.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook