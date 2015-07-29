Задержаны преступники, взломавшие кассы около 20-ти терминалов "Milli Ön" - ФОТО

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Были выявлены новые преступные действия Амида Алиева, Нихада Багиева и Эльмара Мамедова, задержанных сотрудниками 29-го отделения полиции Ясамальского РУП за ограбление терминала "Milli Ön".

Как сообщает Report, в результате проведенных оперативных мероприятий было установлено, что они украли из магазина Бабалара Сулейманова в Гарадагском районе и установленного в поселке Гобустан терминала "Milli Ön" в общей сложности 3590 манатов.

При даче показаний задержанные признались, что на их совести около 20-ти взломов терминалов "Milli Ön" в различных точках Баку и Сумгайыта.

В отношении членов преступной группы в Ясамальском РУП возбуждено уголовное дело.

Оперативно-следственные действия продолжаются. Не исключается пополнение списка совершенных ими преступлений.

Отметим, что грабители были задержаны при дележе "выручки" из кассы аппарата "Milli Ön" на территории Ясамальского района.