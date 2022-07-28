Задержаны подозреваемые в краже телефонов и денег на Шиховском пляже

Задержаны лица, похищавшие телефоны и деньги граждан на пляже Шихово.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
Отмечается, что в 41-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило заявление о краже мобильного телефона жителя Баку А.Садыгова на пляже поселка Шихово.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Джалилабадского района, ранее судимый В.Асадов.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что это не первая кража, совершенная задержанным на пляже Шихово. В частности из автомобиля марки Tofaş им были украдены 150 манатов и мобильный телефон, три мобильных телефона из сумок женщины и мужчины, а также совместно с Э.Нариманлы кошелек из автомобиля марки Mercedes, в котором находились 1400 манатов, банковская карта и документы.
Э.Нариманлы также был задержан сотрудниками полиции.
Ведется расследование.