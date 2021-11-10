Задержаны подростки, разрисовавшие крепостные стены

"В праздничные дни древняя крепостная стена в Ичеришехер в очередной раз стала жертвой вандалов".

"В праздничные дни древняя крепостная стена в Ичеришехер в очередной раз стала жертвой вандалов".

Об этом Report сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

На сей раз вандалами оказались несовершеннолетние: "Правоохранительные органы были незамедлительно проинформированы о случившемся, задержаны трое подростков. В отношении них приняты меры, предусмотренные законодательством".

В ведомстве подчеркнули, что действия вандалов будут расценены как преступные деяния. "Мы призываем родителей и опекунов подростков объяснить им недопустимость нанесения ущерба нашим памятникам", - подчеркнули в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".