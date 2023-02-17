Задержаны подозреваемые в хищении средств с банковских счетов

Задержаны подозреваемые в совершении краж с банковских счетов.

Задержаны подозреваемые в совершении краж с банковских счетов.

Об этом Report сообщили в МВД.

Отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 3-го отдела полиции Сумгайытского городского управления полиции задержан житель поселка Джорат Алияр Ахмедов, подозреваемый в хищении 470 манатов с банковского счета жителя Абшеронского района К. Насибова.

Сотрудниками 4-го отдела полиции Бинагадинского РОП задержан житель столицы Амир Мурадов по подозрению в хищении 108 манатов с банковского счета М.Адыгёзаловой.

По обоим фактам проводится расследование.