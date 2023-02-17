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Задержаны подозреваемые в хищении средств с банковских счетов

Задержаны подозреваемые в хищении средств с банковских счетов Задержаны подозреваемые в совершении краж с банковских счетов.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 11:53
Задержаны подозреваемые в хищении средств с банковских счетов

Задержаны подозреваемые в совершении краж с банковских счетов.

Об этом Report сообщили в МВД.

Отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 3-го отдела полиции Сумгайытского городского управления полиции задержан житель поселка Джорат Алияр Ахмедов, подозреваемый в хищении 470 манатов с банковского счета жителя Абшеронского района К. Насибова.

Сотрудниками 4-го отдела полиции Бинагадинского РОП задержан житель столицы Амир Мурадов по подозрению в хищении 108 манатов с банковского счета М.Адыгёзаловой.

По обоим фактам проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bank hesablarından oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

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