Задержаны подозреваемые в хищении средств с банковских счетов

Задержаны подозреваемые в совершении краж с банковских счетов.
Об этом Report сообщили в МВД.
Отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 3-го отдела полиции Сумгайытского городского управления полиции задержан житель поселка Джорат Алияр Ахмедов, подозреваемый в хищении 470 манатов с банковского счета жителя Абшеронского района К. Насибова.
Сотрудниками 4-го отдела полиции Бинагадинского РОП задержан житель столицы Амир Мурадов по подозрению в хищении 108 манатов с банковского счета М.Адыгёзаловой.
По обоим фактам проводится расследование.