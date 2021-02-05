Задержаны незаконно проникшие в Физулинский район граждане

Задержаны 7 человек, незаконным путем попавшие на освобожденную от армянской оккупации территорию Физулинского района.

Задержаны 7 человек, незаконным путем попавшие на освобожденную от армянской оккупации территорию Физулинского района.

Об этом сообщили Report в пресс-службах Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

"Неоднократно были сделаны предупреждения о том, что поездки гражданских лиц на освобожденные территории без получения соответствующего разрешения, а также в обход контрольных постов представляют серьезную опасность для их жизни и здоровья, и поэтому необходимо воздерживаться от подобных поездок.

Однако до сих пор поступают сообщения о том, что отдельные лица, рискуя собственной жизнью, проникают на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории по окольным дорогам в обход полицейских постов. С целью проверки информации и своевременного предупреждения подобных опасных ситуаций 4 февраля на территории Физулинского района сотрудниками органов внутренних дел были проведены превентивные профилактические мероприятия. В результате были выявлены и задержаны 7 человек, незаконно проникших на территорию. Для дачи правовой оценки действиям этих лиц собранные материалы были направлены в Физулинский районный суд.

По решению суда в отношении 6 из них применен административный арест на 30 суток, а в отношении одного - штраф в размере 150 манатов.

В настоящее время проводятся соответствующие расследования.

Еще раз призываем наших граждан не посещать освобожденные от оккупации территории незаконными путями, подвергая опасности свою жизнь и здоровье, нужно воздерживаться от подобных поездок", - говорится в сообщении ведомств.