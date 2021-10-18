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Задержаны незаконно проникшие на освобожденные территории

Задержаны незаконно проникшие на освобожденные территории В результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, задержаны незаконно проникшие на освобожденные территории.
Происшествия
18 октября 2021 г. 10:31
Задержаны незаконно проникшие на освобожденные территории

В результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, задержаны незаконно проникшие на освобожденные территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, 17 октября контрольным постом на территории районного села Бина в соответствии с процедурными правилами был задержан автомобиль марки "Камаз", за рулем которого находился житель Гёйгельского района Ариз Абдуллаев.

В ходе проверки было установлено, что А. Абдуллаев и его пассажиры, жители Гёйгельского района Гурбет Годжаев и Орхан Пашаев проникли на территорию района без соответствующего разрешения.

В грузовом отсеке автомобиля были обнаружены и изъяты цветные металлы.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərə icazəsiz daxil olan şəxslər saxlanılıb

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