Задержаны несовершеннолетние, разбившие стекла поезда Баку-Сумгайыт

Во время движения скоростного поезда линии Баку-Сумгайыт по территории поселка Бакиханов Сабунчинского района в транспортное средство были брошены камни.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В результате стекло одного из вагонов разбилось и возникла реальная угроза для жизни пассажиров.
В то же время это вызвало задержку в движении поезда.
В результате проведенных мероприятий были выявлены и задержаны лица, совершившие хулиганство. Ими оказались несовершеннолетние, у которых были получены объяснительные в присутствии и с согласия родителей.
По факту продолжаются разбирательства.