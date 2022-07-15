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Задержаны несовершеннолетние, разбившие стекла поезда Баку-Сумгайыт

Задержаны несовершеннолетние, разбившие стекла поезда Баку-Сумгайыт Во время движения скоростного поезда линии Баку-Сумгайыт по территории поселка Бакиханов Сабунчинского района в транспортное средство были брошены камни.
Происшествия
15 июля 2022 г. 12:59
Задержаны несовершеннолетние, разбившие стекла поезда Баку-Сумгайыт

Во время движения скоростного поезда линии Баку-Сумгайыт по территории поселка Бакиханов Сабунчинского района в транспортное средство были брошены камни.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате стекло одного из вагонов разбилось и возникла реальная угроза для жизни пассажиров.

В то же время это вызвало задержку в движении поезда.

В результате проведенных мероприятий были выявлены и задержаны лица, совершившие хулиганство. Ими оказались несовершеннолетние, у которых были получены объяснительные в присутствии и с согласия родителей.

По факту продолжаются разбирательства.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBakı-Sumqayıt qatarının şüşələrini daşla sındıran azyaşlılar saxlanılıb

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