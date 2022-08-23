Задержаны нарушители границ Азербайджана с Россией и Ираном

Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает надежно охранять государственные границы.

Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает надежно охранять государственные границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

22 августа в 06:30 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда “Худат” близ села Хазра Гусарского района три неизвестных лица при передвижении из Азербайджана в сторону России привлекли внимание пограничного наряда.

Подозреваемые, которые пытались сбежать, не подчинившись приказу “стой” пограничного наряда, были задержаны. В ходе расследования были установлены личности задержанных. Это граждане Азербайджана, жители Агдашского района Гасанов Эльшад Эльхан оглу (1986 г. р.), Джахангиров Акбер Вугар оглу (1986 г. р.) и Исаев Хайям Интигам оглу (1987 г. р.).

22 августа в 15:00 часов в лесном массиве, расположенном на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда “Ленкорань” близ села Зюнгюляш Астаринского района, при попытке незаконного пересечения государственной границы из Азербайджана в Иран был задержан гражданин Азербайджана, житель Геранбойского района Алиев Эльвин Аваз оглу (1993 г. р.).

Во время расследования было установлено, что Э.Алиев имеет несколько судимостей и несколько дней назад пытался незаконным путем перебраться в Иран с целью избежать ответственности за совершенное в городе Баку преступление.

По фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.