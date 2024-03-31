О нас

Задержаны нарушители госграницы Азербайджана

Задержаны нарушители госграницы Азербайджана 31 марта на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) было зафиксировано нарушение двумя неизвестными государственной границы в направлении из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
31 марта 2024 г. 15:26
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана

31 марта на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС) было зафиксировано нарушение двумя неизвестными государственной границы в направлении из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), в связи с этим были перекрыты все имевшиеся направления для дальнейшего движения нарушителей по границе, а также проведены срочные поисковые мероприятия.

Согласно информации, нарушители границы, двигавшиеся из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики, были замечены погранотрядом. Однако они не подчинились приказам пограничников остановиться, кинули имевшуюся у них сумку, после чего предприняли попытку скрыться с данной территории.

В соответствии с требованиями закона АР "О государственной границе Азербайджанской Республики" пограничный отряд применил оружие против нарушителей.

Таким образом, один из них получил ранение, а другой побежал обратно, воспользовавшись сложным рельефом местности и неблагоприятными погодными условиями.

Сообщается, что после оказания первой медицинской помощи пострадавший был эвакуирован в Физулинскую центральную районную больницу.

В ходе расследования было установлено, что задержанным является гражданин Ирана Рамазаном Адилли, с вышеуказанной территории было обнаружено и изъято 10 кг 300 г марихуаны.

Кроме того, в результате принятых мер были задержаны житель села Амирзейидли Бейлаганского района Расим Атакишиев (1968 г.р.) и уроженец села Биринджи Шахсевен Рамиль Мухаммед (1999 г.р.), которые зашли на служебную территорию с целью изъятия наркотических средств.

По данному факту совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Азербайджана проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət sərhədini pozmağa cəhd edən şəxslər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi