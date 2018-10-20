Задержаны наркодилеры, доставившие из Ирана в Азербайджан наркотики в большом количестве

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Предотвращена контрабанда наркотических веществ в большом количестве из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

На основе поступившей операции в селе Бахрамтепе Имишлинского района была проведена операция.

Гражданин Азербайджана Эйвазов Махир Гусейн оглу, прибывший на своем автомобиле марки ВАЗ 21074 с государственным регистрационным знаком 10-XV-977 к одной из автобусных остановок на территории, передал гражданину Ирана Ахтари Гара Гасымлы Хатефу Джамшид оглу 15 свертков смолы каннабиса (гашиш) общим весом 7375 граммов.

Последний был задержан при попытке продаже этих наркотических веществ привлеченному в качестве условного покупателя сотруднику таможни.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК АР.

В результате оперативно-следственных мероприятий Эйвазов Махир Гусейн оглу и Ахтари Гара Гасымлы Хатефу Джамшид оглу были привлечены к уголовной ответственности.