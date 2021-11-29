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Задержаны мошенники, присваивающие деньги граждан через финансовую пирамиду

Задержаны мошенники, присваивающие деньги граждан через финансовую пирамиду В Министерство внутренних дел (МВД) поступило много обращений от потерпевших, ставших жертвами мошенников, присваивающих деньги граждан посредством созданных преимущественно в соцсетях финансовых пирамид.
Происшествия
29 ноября 2021 г. 16:45
Задержаны мошенники, присваивающие деньги граждан через финансовую пирамиду

В Министерство внутренних дел (МВД) поступило много обращений от потерпевших, ставших жертвами мошенников, присваивающих деньги граждан посредством созданных преимущественно в соцсетях финансовых пирамид.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Во время расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью, было установлено, что среди потерпевших преобладали жертвы мошеннической схемы Crowd-1, основанной в 2018 году в одной из зарубежных стран.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, были выявлены лица, руководившие этой мошеннической схемой.

Были проведены оперативно-технические мероприятия в отношении возглавлявшего данную схему Хабиля Бадалова и 5 других лиц, собраны доказательства преступных действий банды. Руководивший сетью Хабиль Бадалов и члены банды Амин Гусейнов, Аловсат Мазандаров, Сабахир Фарзалиев, Ясин Амирли и Гёйчак Дуньямалиева были задержаны и доставлены в Главное управление, где признали, что Crowd-1 является пирамидальной мошеннической схемой. При осмотре принадлежащих им офисов в Баку и Гяндже обнаружены и изъяты весомые электронные доказательства.

Расследование выявило, что члены банды обманывали обратившихся к ним лиц, убеждая, что они якобы инвестируют в международную компанию и получат от этого высокую прибыль. Тем не менее, доходы от перечислений в Crowd-1, отображающиеся на счетах граждан внутри сети, оказалось невозможным обналичить или перевести на банковские карты. Crowd-1 предлагал потерпевшим пакеты оплаты от 99 евро до 2499 евро.

По факту в управлении следствия и дознания Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В отношении задержанных по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Maliyyə piramidası yaradaraq vətəndaşların pulunu ələ keçirən şəxslər saxlanılıb

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