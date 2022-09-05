Задержаны лжеторговцы криптовалютой, причинившие гражданам ущерб на один млн манатов

Задержаны лица, обманывающие граждан путем размещения в социальных сетях объявлений о торговле криптовалютой.

Задержаны лица, обманывающие граждан путем размещения в социальных сетях объявлений о торговле криптовалютой.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сумма причиненного гражданам ущерба составила около одного миллиона манатов.

Рашид Байрамов и его знакомый Вугар Алиев создали в социальной сети Instagram профили под никами bayramoff_666 и shahra_mmc и давали ложные обещания перечислившим им деньги людям, что те будут получать постоянно растущий доход, покупая и продавая криптовалюту и инвестируя в международные биржи. Для того, чтобы завоевать доверие потерпевших Рашид Байрамов и Вугар Алиев создали видимость того, что живут роскошной жизнью, и в этих целях размещали соответствующие видеоролики в соцсетях. Было установлено, что задержанные, завладевшие деньгами свыше 100 человек, на самом деле обманывали потерпевших, не совершая никаких сделок на международных биржах и в торговле криптовалютой. Сумма причиненного гражданам ущерба составила около одного миллиона манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Рашид Байрамов и Вугар Алиев привлечены в качестве обвиняемых, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.