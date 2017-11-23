Задержаны лица, занимавшиеся в Баку продажей антирадаров

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел осуществлены оперативные мероприятия в целях более надежного обеспечения безопасности на автомобильных дорогах в Азербайджане, выявления лиц, организующих продажу запрещенных законом антирадаров, препятствующих работе измеряющего скорость специального технического оборудования.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью, были задержаны занимавшиеся продажей указанных приборов Заур Ибрагимов, Самир Дорошенко и Фуад Рустамли. Все трое признались в продаже антирадаров.

Обратившись к водителям, МВД рекомендует не поддаваться на уловки дельцов и не приобретать приборы, препятствующие работе измеряющего скорость специального технического оборудования.

В отношении водителей, пользующихся подобными приборами, согласно статье 342.9 Кодекса об административных правонарушениях, применяется штраф в размере от 500 до 800 манатов с конфискацией антирадаров.