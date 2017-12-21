Задержаны лица, занимавшиеся карманничеством в метро

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Отделом полиции на метрополитене Главного управления полиции города Баку продолжаются меры по борьбе с преступностью на станциях метро.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в отдел полиции на метрополитене поступила информация, что 19 декабря в поезде на станции метро "28 мая" у столичной жительницы Рои Гумбатовой из сумки был украден кошелек с деньгами и документами, а на платформе станции "Гянджлик" у Наимы Рагимовой украден из кармана мобильный телефон.

В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки были установлены и задержаны подозреваемые. В ходе расследования было установлено, что ими являются житель города Нахчыван Руфат Гасымов и житель города Мингячевир, ранее судимый Роман Гусейнов.

Проверяется, не причастны ли они к другим преступлениям.