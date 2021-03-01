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Задержаны лица за попытку проникнуть на освобожденные территории

Задержаны лица за попытку проникнуть на освобожденные территории В отношении этих лиц составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд
Происшествия
1 марта 2021 г. 11:51
Задержаны лица за попытку проникнуть на освобожденные территории

Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что несмотря на неоднократные предупреждения, все еще встречаются случаи, когда отдельные лица пытаются незаконными путями проникнуть на освобожденные от оккупации территории.

Так, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, были задержаны и доставлены в отдел полиции жители Тертерского района - Талех Агаларов и Асад Агаларов, которые хотели проехать в освобожденное от оккупации село Талыш по дорогам вне контрольных постов.

В результате других мероприятий на контрольном посту, установленном в селе Гапанлы данного района, были задержаны лица, которые, проигнорировав требования полицейских, попытались проникнуть в освобожденный от оккупации Агдамский район.

Были установлены личности этих лиц - это жители Тертерского района Амин Алибейли и Талех Ибрагимов.

В отношении этих лиц составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд.

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Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən şəxslər saxlanıldı

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