Задержаны лица, въехавшие без разрешения на территорию Ходжавендского района

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции задержали лиц, без соответствующего разрешения проникших на территорию, не полностью очищенную от мин и взрывчатых веществ.

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции задержали лиц, без соответствующего разрешения проникших на территорию, не полностью очищенную от мин и взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на территории села Бёюк Таглар задержан грузовик марки “Мерседес”, которым управлял житель города Баку Ф.Мамедов.

В автомобиле были еще два человека - жители города Баку Г.Мамедов и Т.Сулейманов.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд.

По решению суда Ф.Мамедов и Г.Мамедов арестованы в административном порядке на 10 суток, Т.Сулейманов - оштрафован.