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Задержаны лица, въехавшие без разрешения на территорию Ходжавендского района

Задержаны лица, въехавшие без разрешения на территорию Ходжавендского района Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции задержали лиц, без соответствующего разрешения проникших на территорию, не полностью очищенную от мин и взрывчатых веществ.
Происшествия
7 марта 2022 г. 11:11
Задержаны лица, въехавшие без разрешения на территорию Ходжавендского района

Сотрудники Ходжавендского районного отдела полиции задержали лиц, без соответствующего разрешения проникших на территорию, не полностью очищенную от мин и взрывчатых веществ.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, на территории села Бёюк Таглар задержан грузовик марки “Мерседес”, которым управлял житель города Баку Ф.Мамедов.

В автомобиле были еще два человека - жители города Баку Г.Мамедов и Т.Сулейманов.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и направлены в районный суд.

По решению суда Ф.Мамедов и Г.Мамедов арестованы в административном порядке на 10 суток, Т.Сулейманов - оштрафован.

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