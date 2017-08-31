Задержаны лица, укравшие в Бинагади из сейфа большое количество денег и золотых украшений

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Задержаны лица, укравшие в Бинагадинском районе из сейфа большое количество денег и золотых украшений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Органами внутренних дел продолжаются меры по борьбе с общей преступностью.

Так, 26 августа этого года Гардашхан Оруджов обратился в "кол-центр" 102 МДВ и сообщил, что неизвестные проникли в его дом в поселке Биладжары и совершили кражу из сейфа большого количества денег и золотых украшений.

В результате проведенных сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции мероприятий было установлено, что преступление было свершено жителем столицы, ранее судимым Русланом Мамедовым, он был задержан и передан следствию. Во время задержания при Руслане Мамедове были обнаружены 10,2 г героина.

Во время расследования стало известно, что в день кражи к месту преступления Р. Мамедов прибыл на автомобиле марки "Киа" под управлением жителя Сураханского района, ранее судимого Мирзагусейна Балаева. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был задержан.

По время показаний следствию Р. Мамедов сообщил, что помимо названного дома, совершил кражу бытовых и других ценных предметов из еще одного дома в поселке Биладжары.

Во время следствия было установлено, что часть украденных из этого дома драгоценностей, а также две женские шубы Р. Мамедов передал родственнику. Названные драгоценности и другие вещественные доказательства были найдены и изъяты по указанному Р. Мамедовым адресу.

Кроме того, в ходе дополнительно проведенных оперативных мероприятий было установлено, что часть награбленных драгоценностей была продана Р. Мамедовым за 15 000 манатов занимающемуся куплей-продажей золота жителю Баку Ханбабе Сафарову. В результате проведенной операции названное лицо было задержано, у него обнаружены и изъяты полученные незаконным путем драгоценности.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП по соответствующим статьям возбуждены уголовные дела, необходимые следственные мероприятия, а также неотложные оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.