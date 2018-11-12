Задержаны лица, укравшие рельсы на железной дороге Джалилабад-Масаллы - ФОТО

Джалилабад. 12 ноября. REPORT.AZ/ Задержаны лица, совершившие кражу на железной дороге Джалилабад-Масаллы.
Как сообщает аранское бюро Report, сотрудники полицейского участка Масаллинской линии задержали на 103 км железной дороги Джалилабад-Масаллы автомобиль "ГАЗель" с государственным регистрационным номером 24 BE 076.
При осмотре транспортного средства были обнаружены 41 ед. креплений рельсов и 35 ед. нижних опорных частей рельсов.
Были задержаны водитель "ГАЗели", житель Масаллинского района Гахраман Гурбанов и его земляк Сафаил Шахбазов. Украденные рельсы и нижние опорные части изъяты в качестве вещественного доказательства.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости