Задержаны лица, укравшие рельсы на железной дороге Джалилабад-Масаллы - ФОТО

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Джалилабад. 12 ноября. REPORT.AZ/ Задержаны лица, совершившие кражу на железной дороге Джалилабад-Масаллы.

Как сообщает аранское бюро Report, сотрудники полицейского участка Масаллинской линии задержали на 103 км железной дороги Джалилабад-Масаллы автомобиль "ГАЗель" с государственным регистрационным номером 24 BE 076.

При осмотре транспортного средства были обнаружены 41 ед. креплений рельсов и 35 ед. нижних опорных частей рельсов.

Были задержаны водитель "ГАЗели", житель Масаллинского района Гахраман Гурбанов и его земляк Сафаил Шахбазов. Украденные рельсы и нижние опорные части изъяты в качестве вещественного доказательства.

По факту ведется расследование.