Задержаны лица, укравшие оружие из дома в Абшероне

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Обратившись в Управление полиции Абшеронского района, житель Хырдалана Ф.Муслимов сообщил о похищении в ночь на 20 февраля из его дома двух имеющих соответствующие документы охотничьих ружей.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате начатых оперативно-розыскных мероприятий за короткое время были установлены и задержаны двое подозреваемых - житель Абшеронского района Сулейман Самедов и житель Баку, ранее судимый Фуад Алиев.

Украденные ружья были изъяты сотрудниками полиции.

Задержанные, вместе с вещественными доказательствами, переданы следствию.

По факту в Управление полиции Абшеронского района возбуждено уголовное дело.