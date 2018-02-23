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    Задержаны лица, укравшие оружие из дома в Абшероне

    Вместе с вещественными доказательствами, они переданы следствию

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Обратившись в Управление полиции Абшеронского района, житель Хырдалана Ф.Муслимов сообщил о похищении в ночь на 20 февраля из его дома двух имеющих соответствующие документы охотничьих ружей.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате начатых оперативно-розыскных мероприятий за короткое время были установлены и задержаны двое подозреваемых - житель Абшеронского района Сулейман Самедов и житель Баку, ранее судимый Фуад Алиев.

    Украденные ружья были изъяты сотрудниками полиции.

    Задержанные, вместе с вещественными доказательствами, переданы следствию.

    По факту в Управление полиции Абшеронского района возбуждено уголовное дело.

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