Задержаны лица, укравшие деньги Шахбаза Худуоглу и Нигяр Кочярли

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, обвиняемые в краже и незаконном обороте наркотических веществ.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД и службой безопасного города Главного управления полиции города Баку и Насиминского районного управления полиции, были задержаны обвиняемые в краже и незаконном обороте наркотических веществ житель Абшеронского района, ранее судимый Фейруз Новрузов, жители Баку, ранее судимые Натиг Исаев, Исмаил Юсифов, жители Нефтчалинского района Вусал Аскеров, Шахмар Абдулов и житель Зангиланского района Вугар Селимов. В ходе досмотра у Ф.Новрузова было обнаружено и изъято 1,26 грамма героина, у Н.Исаева - 1,32 грамма, И.Юсифова - 2,37 грамма, В.Аскерова - 1,515 грамма, Ш.Абдулова - 1,375 грамма и В.Селимова - 1,960 грамма опия.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского РУП, выяснилось, что В.Селимов и Ф.Новрузов 27 сентября украли 4200 манатов из Издательства, принадлежащего жителю Баку Шахбазу Рустамханлы (Худуоглу).

В ходе расследования также установлено, что 26 сентября прошлого года из офиса ООО издательство "Ганун", директором которого является Нигяр Кочярли, В.Селимов украл сейф с 13 тыс. манатов.

Расследование продолжается.